Блог об автомобилях TOYOTA
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Легковой автомобиль Тойота Королла 2019 модельного года сохранил 4-дверный кузов типа седан, но в основе машины находится модульная платформа TNGA.
Оптика является важной частью автомобиля и влияет на комфорт и безопасность движения в темное время суток или при неблагоприятных погодных...
Расшифровка VIN Toyota, владелец автомобиля может расшифровать каждый символ номера, VIN-код позволяет проверить машину на авари и проверить VIN на...
Легковой автомобиль Тойота Королла 2017 модельного года относится к модернизированному поколению E170, продержавшемуся на конвейерах концерна до 2019 г.
Тойота Камри без труда идет на разгон, поднимается в крутую гору, не затрачивая для этого много сил, это комфортное авто...
Панель приборов Тойоты Камри содержит много функциональных элементов, способствующих комфортному и уверенному пользованию транспортным средством и обеспечивающих водителя всей необходимой...
Популярность этих автомобилей объясняется надежностью, высоким уровнем комфорта, хорошими техническими характеристиками. Расход топлива у Тойоты Камри варьироваться в большую или...
Плавкие предохранители на Тойоте Королла 150, расположенные в монтажных коробках в салоне и моторном отсеке, обеспечивают защиту электрического оборудования и...
Схема предохранителей Тойота Камри50, подробная расшифровка с фото. Блок предохранителей на Тойота Камри расположен в салоне в левой части приборной...
Фронтальные противотуманные фары на Тойоте Королле в 150-ом кузове устанавливались с завода только на некоторых модификациях.
Предохранители Тойота Королла 120 являются неотъемлемым элементом электропроводки автомобиля. В машине 5 блоков с предохранителями,
Аналоговая приборная панель на Тойоте Королле состоит из комбинации стрелочных индикаторов, контрольных светодиодов и информационного дисплея.
Выбирая автомобиль, необходимо рассмотреть технические характеристики моделей Тойота Камри или Рав 4 - та, что лучше, будет иметь цену, соответствующую...
Замена салонного фильтра Тойота Королла — процедура, которая устанавливается с целью очищения воздуха в интерьере автомобиля.
Правильно установленные лампы Тойота Камри 40 лучше выдерживают вибрацию, экономно расходуют энергию, быстрее реагируют на включение.
Среднеразмерный автомобиль Тойота Камри 10 был презентован производителем в 1991 г. Серийный выпуск транспортного средства продлился до 1996 г.
Внимательно рассмотрите инструкцию, как снять заднее сиденье на Тойота Камри своими руками, подготовьте необходимые инструменты и приступайте к работе.
Объем бака Тойота Камри официально поставляемых на рынок автомобилей Тойота Камри различных комплектаций составляет 70 литров.
Доработка внешности авто — самый распространенный вид улучшения автомобиля, Камри 40 тюнинг под Лексус, автомобиль преобразится.
Тойота Камри или Королла, Роскошная Камри – седан бизнес-класса, в то время как Королла – стильный компактный седан для всей...
Стандартный объем багажника Тойота Камри, багажник вмещает от 300 до 1147 литров в зависимости от комплектации. Размер багажника Camry
Лампа ближнего света Королла 150, процесс замены ламп ближнего света на Тойоте Королле достаточно непростой и кропотливый.
Легковой автомобиль Королла 120 был представлен на автосалоне во Франкфурте в 2001 , но первые официальные фото были опубликованы пресс-службой...
Производство легкового автомобиля Тойота Королла 110, предназначенного для рынков Европы, Австралии и Японии, началось в конце весны 1995 г.
Чтобы понять, какой из автомобилей выбрать - Камри или Теана - и что лучше, поможет подробное изучение их характеристик. Сравнение...
Мазда 6 или Тойота Камри сделать выбор между этими седанами не просто, эти машины сопоставимы по статусности, надежности, характеристикам.
Лампа ближнего света Тойота Камри V50 используется для освещения ближней части дороги и её обочины, требуется включать ближний свет.
Самостоятельная замена масла в АКПП Камри 50 , для замены потребует 12-15 литров жидкости, возможна как полная замена масла, так...
Легковой автомобиль Тойота Камри под названием "Стрекоза" выпускался только с 4-дверным кузовом седан. Прозвище авто получило благодаря форме
Автомобиль Тойота Камри Проминент продавался лишь на внутреннем рынке в Японии. А подержанные модели ввозились на территорию России и стран...
Тойота Камри - это седан среднего размера. Конкуренты Камри обеспечивают высокий уровень, сравнительный тест основных конкурентов Camry
Для того, чтобы решить, какой автомобиль лучше, Камри или Пассат, необходимо рассмотреть характеристики обеих машин. Обзор Camry vs Nissan Passat
Камри 70 было показано в России весной 2018 г. У авто сохранились силовые агрегаты от предыдущего выпуска, мотор 3,5 л...
Toyota Camry XV50 седьмое поколение популярного бизнес-седана от бренда Toyota на рынке России. Все характеристики и отзывы валдельцев
Как поменять батарейку в ключе Тойота Камри, поменять батарейку своими руками не составит большего труда. Замена батарейки в ключе Camry
Тойота грация позиционируется как автомобиль среднего класса, в нем были изначально предусмотрены климат контроль, кондиционер, АБС.
Камри или Оптима, обе эти машины не первый год присутствуют на российском рынке, они успели заиметь своих постоянных потребителей.
Новая Тойота 60 В России на автомобильном рынке сравнительно недавно появилась новая Тойота Камри 60 восьмого поколения. Фото и отзывы.
Тойота Камри 20 – четвертое поколение известного японского седана, выпущенное на рынок в 1996 году, характеристики и комплектации.
Замена салонного фильтра Камри 50 важна по той причине, что после некоторого времени использования он перестает очищать воздух.
Для полноценной защиты системы охлаждения Тойоты Камри v50 необходимо регулярно делать замену антифриза. Замена антифриза на камри 50
Замена масла в АКПП Королла 150 при эксплуатации автомобиля необходимо производить замену масла через 50 тыс. километров.
Где собирают Камри выпускается модель на заводах, которые находятся в разных уголках мира, на предприятиях современное оборудование.
Задняя ступица на Тойота Королла E150 поэтапная инструкция по замене в подробностях расскажет о том, как правильно заменить подшипник.
Аккумулятор Тойота Королла E150 устройство, предназначенное для накопления, а также отдачи электроэнергии. Подбор аккамулятора для Е150
Камри Американка автомобиль компании Toyota. Формально Toyota выпускает для каждого рынка сбыта Camry. Самый продаваемый седан Camry
Задняя подвеска Тойота Камри подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами, через нее на кузов передаются силы.
Размер шин Камри 40 зависит от года производства и модификации конкретного автомобиля, размер влияет на безопасность движения.
Приборка Аналоговая приборная панель Камри 40 состоит из нескольких приборов, индикатора включенной передачи, информационного дисплея и светодиодов.
Предохранители Камри 40 набор предохранителей защищает бортовую электросеть машины от негативных воздействий. Предахранитель Camry зашита
Аккумулятор Тойота Камри это источник энергии для всех систем машины, поэтому при его выборе нужно быть особенно внимательным.
Для замены элементов необходим пинцет, монтажная схема приведена на крышках распределительных коробок. Для замены предохранителя Camry 30
Полный обзор Камри 55 — эталон комфорта, безопасности и надежности среди седанов бизнес-класса, обзор модели, преимущества.
Тойота Камри 1998 легковой автомобиль среднего класса. Качество Camry проверено временем и признано автовладельцами. Одна из самыз популярных машин Toyota
Nanoe в Камри что это разработка компании Panasonic, которая нашла свое применение во многих автомобилях концерна Toyota.
Замена линз Камри 40 стала одним из популярных видов работ среди автовладельцев. Выполняться они могут самостоятельно. Замена линз Camry 40
При появлении посторонних скрипов в ходовой части или ухудшении управляемости автомобиля нужно сделать замену сайлентблоков на "Тойота Камри 40".
Toyota Camry 1991 — один из наиболее продаваемых легковых автомобилей в мире, подробные технические характеристики. Обзор Toyota Camry 1991 года
Замена масла на АКПП Камри 40 произвести замену масла автовладелец может самостоятельно, процедура не сложная, но требует знаний.
Замена салонного фильтра на производится во время ежегодного технического обслуживания или при снижении эффективности работы системы вентиляции салона.
Автомобиль "Камри 40" начал выпускаться в 2006 г. Машины оснащались несколькими типами двигателей, но покупателям предлагался единственный кузов типа седан.
Камри 30 является одним из самых востребованных и популярных на рынке автомобилем, лидером в своем сегменте. Обзор camry 30
Тойота Камри 1994 — надежный автомобиль, который прост в ремонте и обслуживании, имеет просторный салон из качественных материалов.
Тойота Камри 1995 отличается узким и вытянутым кузовом с небольшой высотой, производитель предусмотрел установку объемных бамперов.
Автомобиль Камри 1992 разрабатывался концерном Тойота для желающих путешествовать с комфортом и требующих вместимости.